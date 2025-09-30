Herido en el cuello con un arma blanca durante una agresión

Un joven de 25 años ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Burgos tras resultar herido por arma blanca en una agresión en la capital burgalesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido esta noche cuando a las 23.57 horas del lunes, 29 de septiembre, un alertante solicitó asistencia sanitaria para un varón herido en la calle San Francisco de Burgos y explicó que se trataba de una agresión y que el joven estaba sangrando.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía en el lugar indicó que se trataba de una agresión por arma blanca y presentaba una herida en el cuello.

El varón, de 25 años, fue atendido por la UVI móvil y trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.