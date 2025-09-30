Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido en el cuello con un arma blanca durante una agresión

El joven, de 25 años, ha sido ingresado en el hospital

Un joven de 25 años resulta herido en el cuello por arma blanca en una agresión en Burgos.

Un joven de 25 años resulta herido en el cuello por arma blanca en una agresión en Burgos. / LOZ

Europa Press

Burgos

Un joven de 25 años ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial de Burgos tras resultar herido por arma blanca en una agresión en la capital burgalesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido esta noche cuando a las 23.57 horas del lunes, 29 de septiembre, un alertante solicitó asistencia sanitaria para un varón herido en la calle San Francisco de Burgos y explicó que se trataba de una agresión y que el joven estaba sangrando.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local de Burgos, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía en el lugar indicó que se trataba de una agresión por arma blanca y presentaba una herida en el cuello.

Noticias relacionadas y más

El varón, de 25 años, fue atendido por la UVI móvil y trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents