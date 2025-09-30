Detenido en la provincia de Segovia por almacenar más de un centenar de archivos con pornografía infantil

Agentes del Grupo UFAM de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Segovia han detenido a un hombre, de 29 años, por su implicación en un delito de tenencia de pornografía infantil al almacenar más de un centenar de archivos.

La detención se produjo el viernes pasado, 25 de septiembre, en una localidad de la provincia, donde los agentes efectuaron un registro de la vivienda, don intervinieron dos teléfonos móviles propiedad del detenido, en los que tenía almacenados dichos archivos, algunos de extrema dureza, con prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Santa María la Real de Nieva.

Esta operación, denominada ‘KIK@’, se enmarca dentro del marco de la lucha contra la pornografía infantil. La investigación comenzó en mayo, por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, además la colaboración internacional de la Organización ’National Center for Missing and Exploted Children (NCMEC)’ que fue “fundamental” para poder identificar al autor de los hechos, tal y como explicaron desde la Subdelegación del Gobierno de Segovia.