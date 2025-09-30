La denuncia de un madre de un menor de 13 años en el Valle del Tiétar (Ávila) provoca la detención de un pedófilo en Vitoria

La denuncia de una madre de un menor de 13 años en la comarca del Valle del Tiétar en Ávila facilitó que agentes del Grupo de Personas de la Guardia Civil de Ávila, en colaboración del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) detuvieran en Vitoria a un varón de 56 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, quebrantamiento de condena y tenencia y difusión de pornografía infantil.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, tras la denuncia presentada por esta mujer, al detectar en el teléfono móvil de su hijo conversaciones con un desconocido. El investigado había contactado con el menor a través de redes sociales, ganándose su confianza y consiguiendo que éste le enviase vídeos de contenido sexual (sexting). Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles.

Con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Ávila, se realizó un exhaustivo análisis de los dispositivos intervenidos, localizando más de 5.000 vídeos, de los cuales unos 2.500 contenían material pedófilo, así como 150.000 imágenes, de las que aproximadamente 4.000 fueron catalogadas como pornografía infantil.

Conversaciones

Durante el análisis se detectaron además conversaciones y comportamientos del investigado con otros posibles menores con fines sexuales (grooming), lo que ha abierto nuevas líneas de investigación actualmente en curso.

Conocedor de la actividad delictiva, había tomado medidas para evitar ser localizado por los agentes: no tenía domicilio conocido, móviles a su nombre ni cuentas bancarias. Finalmente, gracias a la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la estrecha colaboración con otras instituciones, se consiguió localizar el domicilio, un hostal de la ciudad de Vitoria.

Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia que permitió localizar al individuo cuando realizaba un trámite en la administración, lo que facilitó ubicar el domicilio donde se efectuó la detención y el posterior registro.

Por todo lo anterior la persona investigada fue puesta a disposición judicial en calidad de detenido junto con todo lo intervenido.

El detenido ya había sido condenado con anterioridad por hechos similares, encontrándose vigente una orden judicial que le prohibía expresamente mantener contacto con menores de edad.