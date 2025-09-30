La Bonoloto deja miles de euros en León

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de septiembre, ha dejado un premio de 72.989,92 euros en León capital, donde se ha sellado uno de los dos boletos ganadores de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado y recogidos por Europa Press.

Los números de la combinación ganadora han sido 34, 49, 06, 07, 41 y 19, complementario el 01 y reintegro el 4. El boleto premiado en León se ha sellado en la Administración de Loterías número 11 situada en Villafranca, 2.

En este sorteo no ha habido ningún boleto de primera categoría, es decir, seis aciertos, lo que ha generado un Bote por el que un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.