La vacunación contra la gripe y virus respiratorios arranca el miércoles en Castilla y León

La campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en Castilla y León arrancará el próximo miércoles, 1 de octubre, para las personas institucionalizadas, mujeres embarazadas y niños. Por su parte, la inmunización frente a la gripe y la COVID-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada se iniciará a partir del 14 de octubre.

Entre las novedades de este año, están la ampliación de la edad de vacunación frente a la gripe en niños hasta los ocho años (inclusive), frente a los cinco de antes. Además, la vacuna frente al COVID se administrará a la población de 70 años o más, frente al tope de 60 años que había anteriormente, tras comprobar la evolución de la pandemia y la transmisión del virus. Y, sobre todo, se incluye la vacuna contra la bronquiolitis por VRS (virus sincicial respiratorio) en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad así como personas pertenecientes a determinados grupos de riesgo como los trasplantados. Por último, se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis a los bebés nacidos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y en los centros de salud a los bebés nacidos antes, desde el 1 de abril de 2025.

Inversión

La Junta de Castilla y León realizará, según recogió la Agencia Ical, una inversión de 18 millones de euros en la campaña de vacunación 2025-2026 de la población. Un dinero que servirá para comprar 765.650 dosis de vacunas frente a la gripe (9,4 millones de euros); 13.000 dosis de frente a VRS para la población infantil (2,8 millones) y 50.000 dosis contra la bronquiolitis para personas institucionalizadas (5,7 millones de euros)

Como en años anteriores, la vacunación contra la gripe se realizará de forma escalonada, por lo que los primeros en recibir la dosis serán los grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la infección y a las personas que pueden transmitirla a otras con un alto riesgo de complicaciones. En el caso de la vacuna contra el COVID, la Consejería de Sanidad busca reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbimortalidad y el impacto de la enfermedad sobre la capacidad asistencial.

Por lo tanto, los profesionales de Enfermería de cada área de salud de la Comunidad acudirán a partir del 1 de octubre a las instituciones sociosanitarias para administrar la vacuna contra la gripe y el virus sincicial respiratorio mientras que un “segundo tiempo” le tocará el turno a las dosis contra el COVID.

Como en otras ocasiones, el personal sanitario podrá recibir la vacunación, a partir del miércoles, contra la gripe y el COVID-19 en sus centros de trabajo, a través de los servicios de Prevención Laboral. El resto de la población diana tendrá que solicitar cita, desde unos días antes del 14 de octubre, ya sea a través del número de teléfono de su centro de salud, de forma presencial y a través del Portal de Salud o la aplicación Sacyl Conecta.

Concienciación

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, hizo hincapié en la importancia de que la población diana a la que va dirigida la campaña se vacune para evitar, primero, padecer la infección gripal o COVID, que puede tener consecuencias “importantes” en su salud pero también para que no deriven en una descompensación en enfermedades crónicas.

Por provincias, los totales de personas inmunizadas en la campaña pasada fueron 46.645 en Ávila (29,1 por ciento del total poblacional); Burgos, 94.365 (26,3 por ciento); León, 120.698 (27 por ciento); Palencia, 44.701 (28,4 por ciento); Salamanca, 96.826 (29,6 por ciento); Segovia, 43.305 (27,7 por ciento); Soria, 26.457 (29,5 por ciento); Valladolid, 147.600 (28,2 por ciento); Zamora, 52.191 (31,5 por ciento); y sin adscripción provincial, 1.573.

Acompañado de la gerente regional de Salud, Violeta Martínez, y la directora general de Salud Pública, Cristina Granda, el consejero abogó por que el personal sociosanitario se vacune para disminuir la transmisión del virus y se evita el agravamiento de otras enfermedades en poblaciones vulnerables como las que viven en residencias.

Preguntado por la evolución del COVID durante el verano, Vázquez reconoció que ha habido un “goteo” de casos con el mayor movimiento de las personas, con motivo de las vacaciones, pero no se han comportan con la gravedad de los picos de la pandemia en los años 2020 y 2021.