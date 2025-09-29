Este pueblo de Castilla y León, bajo la lupa de la Aemet por las intensas lluvias

El huracán Gabrielle dejó su categoría de huracán para pasar a ser "solo" borrasca, pero incluso así, este fenómeno meteorológico adverso ha puesto en jaque a España por las abundantes precipitaciones.

El peor pronóstico está en Valencia. A las 15.28 horas de este domingo ha sonado la alerta del EsAlert mandado por Emergencias para prevenir sobre el episodio de lluvias y tormentas, que activa su nivel de aviso rojo a las 20 horas de este domingo en la provincia de Castellón y a partir de las cuatro de la madrugada en la provincia de Valencia. El mensaje, con pitido incluido, como en la tarde de la fatídica dana del 29-O, se ha enviado respecto a la provincia de Valencia más de 12 horas antes de que comience el periodo de riesgo extremo por intensas lluvias que podrían dejar más de 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de cumplirse las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una tromba de agua ha desbordado el barranco de la Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano. Afortunadamente, no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función".

Sin embargo, lo peor está por llegar, según las previsiones. La intensidad del temporal irá in crescendo durante toda la jornada y se espera, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que su virulencia se eleve a partir el mediodía del lunes y durante toda la tarde. El foco de la borrasca se encuentra, ahora, en el sur de Cataluña y, a partir de la tarde, se desplazará hacia la Comunitat Valenciana.

València ciudad y el norte de Castellón, los dos 'focos negros' de la alerta roja. / Arome

El principal problema es que las previsiones estipulan que, en algunos puntos, los chubascos pueden ir acompañados de tormentas "localmente muy fuertes" y "torrenciales" que pueden ser persistentes. Como explicaba Aemet en sus redes sociales, el paso de una "vaguada, junto con la presencia de abundante humedad" dará lugar a la formación de tormentas con mucha precipitación. Y, por eso, existe el riesgo de que se "produzcan inundaciones repentinas".

Este pasado domingo, las intentas lluvias comprometieron las actividades al aire libre de muchas ciudades como Zamora. Sin embargo, la peor parte en Castilla y León se la llevó Olmedo, el pueblo vallisoletano que estaba inmerso en sus fiestas.