Una mujer y su hija, detenidas en Burgos por vender cocaína en su casa

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención de dos mujeres, madre e hija, acusadas de vender cocaína desde su propia vivienda. La detención se produjo en una operación antidroga contra la venta y distribución de cocaína para contribuir a la eliminación de un nuevo "‘punto negro" de venta en Burgos de esta sustancia psico-activa, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En este caso, el operativo denominado Operación "YoYo" dio sus frutos gracias a la colaboración entre unidades de Protección de la Seguridad Ciudadana y a los propios agentes antidroga. Esta investigación comenzó hace varias semanas, al detectar la Policía Nacional un elevado trasiego de conocidos consumidores de estupefacientes en un domicilio concreto de Burgos, situado muy cerca de un centro escolar en la zona centro-norte de la ciudad.

A partir de ese momento y, tras recabar los necesarios indicios de criminalidad, la autoridad judicial concedió un mandamiento de entrada y registro en la vivienda, donde se localizaron más de 41 gramos de cocaína, que, unidos a los 4,8 gramos que la mujer de más edad portaba entre sus ropas, suponen un total de 46,33 gramos de esta sustancia. Además, se intervino material, vinculado a juicio policial con la actividad ilícita, con son 200 euros en efectivo, una báscula de precisión, una carabina de aire comprimido, así como un arma blanca tipo daga de 27 centímetros de hoja.