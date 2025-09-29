Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre al volcar con un tractor en Navalacruz (Ávila)

El fallecido, de 45 años, quedó atrapado en el vehículo tras el siniestro

Imagen de archivo del Centro de Emergencias1-1-2

Imagen de archivo del Centro de Emergencias1-1-2 / LOZ

Ical

Ávila

Un hombre falleció este mediodía en el área recreativa de la Dehesa de la localidad abulense de Navalacruz tras volcar con un tractor pequeño.

Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada de aviso se recibió a las 12.21 horas y, en ella, se alertaba sobre el vuelco del tractor y se advertía que su único ocupante había quedado atrapado.

La sala de operaciones del 1-1-2 pasó el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió al equipo médico del centro de salud de Burgohondo.

Los organismos confirmaron en el lugar el fallecimiento del varón, de unos 45 años.

