Los Yacimientos de Atapuerca, escenario de la prueba de exteriores de "MasterChef Celebrity"

Castilla y León volverá a ser protagonista en horario de máxima audiencia con la emisión del programa "MasterChef Celebrity", que mañana lunes, 29 de septiembre, dedicará una de sus pruebas de exteriores a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, declarados Bien Patrimonio Mundial. La cita se emitirá a las 22.50 horas en La 1 y RTVE Play.

La grabación contó con la participación de la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso; el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga; los codirectores de los Yacimientos y miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, así como representantes de la Fundación Atapuerca, alcaldes de Ibeas de Juarros y Atapuerca y vecinos de las localidades cercanas. En total, participaron 80 personas vinculadas al proyecto científico y cultural.

La presencia de los Yacimientos y del Museo de la Evolución Humana en el espacio televisivo responde a la estrategia de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que busca dar visibilidad a recursos patrimoniales de referencia en Castilla y León a través de programas de alcance nacional. Además de Atapuerca, se emitirán imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la ciudad de Burgos.

En la prueba de exteriores, los concursantes deberán elaborar un menú contemporáneo con ingredientes utilizados en la Prehistoria. Juan Luis Arsuaga explicará la importancia patrimonial de los Yacimientos y cómo era la dieta de los primeros pobladores, mientras los equipos preparan cuatro elaboraciones inspiradas en los alimentos que consumían nuestros ancestros. Los platos serán degustados por los comensales invitados al programa.