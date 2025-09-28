Tres heridos, dos de ellos motoristas, en varios accidentes en Segovia en hora y media

Segovia capital ha registrado tres accidentes de tráfico entre las 14.10 y las 15.45 horas, aproximadamente, con el balance de tres heridos, dos de ellos motoristas.

El primer aviso al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León tuvo lugar a las 14.11 horas para avisar de una colisión entre dos turismos en la carretera de Trescasas, a la salida de Segovia. Pese a que inicialmente no había heridos, la Policía Local, al llegar al lugar, solicitó asistencia para un varón de 35 años, que refería dolor en una pierna. Fue entonces cuando Emergencias Sanitarias – Sacyl envió una ambulancia para atenderle, que, a continuación, le trasladó al Hospital de Segovia.

Posteriormente, a las 15.44 horas, otra llamada alertaba de la caída de una motocicleta en la Plaza de Santa Eulalia, con el resultado del motorista herido, un varón de unos 20 años qu estaba consciente. Tras acudir los servicios sanitarios, fue desplazado en una ambulancia al complejo hospitalario.

Media hora después, sobre las 16.18 horas, se produjo otro accidente de una moto en la calle San Gabriel, en la rotonda del cruce con Camino de la Presa. En esta ocasión, el motorista de 22 años sufrió una herida en el pie, por lo que se envió una ambulancia al lugar para ser atendido.