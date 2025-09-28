El Ratón Pérez se convierte en científico en Salamanca

En muchos hogares españoles, los dientes de leche acaban en un cajón, dentro de una pequeña cajita azul o envueltos en un pañuelo, recuerdos diminutos de la infancia que los padres guardan con ternura. En otros, se pierden en la mudanza, olvidados en un sobre o entregados con solemnidad al Ratón Pérez, que a cambio deja unas monedas bajo la almohada. Lo que casi nadie imagina es que esos dientes guardan en su interior un caudal de información científica comparable a una caja negra de avión. Esa es la premisa de la "Colección Ratón Pérez", un proyecto de ciencia ciudadana que nació en Burgos, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), y que ahora suma a la Universidad de Salamanca como nueva sede de recogida.

El pasado 26 de septiembre, durante la Noche Europea de los Investigadores, las sonrisas de los más pequeños se convirtieron en protagonistas en la plaza del Oeste de la capital charra. Allí, entre talleres de química, astronomía y juegos matemáticos, un estand llamaba especialmente la atención: el de la "Colección Ratón Pérez". Un cartel colorido, diplomas con el nombre de los donantes y una caja transparente donde los niños depositaban sus piezas de leche daban forma a la magia convertida en ciencia. Para muchos padres, fue una sorpresa descubrir que esos dientes que el ratón recoge cada noche podían tener un destino científico, útil para comprender cómo hemos evolucionado como especie.

Una niña observa un dibujo sobre la donación de dientes. / Susana Martín / Ical

"Los dientes son como cápsulas del tiempo. Conservan en su interior señales químicas y físicas de lo que comimos, de dónde vivimos, de nuestra salud. Cada pieza es un archivo único", explica Chitina Moreno-Torres, responsable de comunicación del CENIEH y coordinadora del proyecto. Ella fue testigo de cómo en Burgos, hace más de una década, los investigadores del Grupo de Antropología Dental se daban cuenta de que necesitaban dientes de leche para sus estudios, pero carecían de una colección amplia y variada. "Yo le propuse al grupo de antropología dental, y en concreto a Marina Martínez Pinillo, que si les parecería bien hacer una acción ciudadana para recoger dientes de leche, dado que ellos para su estudio son muy interesantes y no hay mucha cantidad al fin y al cabo, el Ratón Pérez puede llevarse los dientes una vez nosotros hayamos recopilado toda la información disponible", recuerda.

5.000 dientes procedentes de todas las comunidades

La idea funcionó mejor de lo esperado. En diez años, la colección ha reunido más de 5.000 dientes, procedentes de todas las comunidades autónomas y de países como Italia, Argentina o Brasil. Cada uno de ellos ha sido catalogado con información clave: la edad del niño al perderlo, el sexo, el lugar de nacimiento y residencia, o incluso detalles sobre la lactancia materna o artificial. Esa combinación de datos convierte cada pieza en un recurso científico de enorme valor. "Si el diente llega solo, sin esa información, pierde la mitad de su utilidad", insiste Moreno-Torres.

El Grupo de Antropología Dental del CENIEH trabaja con tecnologías avanzadas de microtomografía computarizada en 2D y 3D para analizar tanto la forma externa como la estructura interna de los dientes. Gracias a la "Colección Ratón Pérez", han podido publicar estudios en revistas científicas internacionales sobre temas tan variados como el dimorfismo sexual en la dentición o las diferencias evolutivas entre especies fósiles como Homo antecessor. Pero el alcance del proyecto va mucho más allá de la paleoantropología. "Un diente puede hablar de enfermedades raras, de nutrición infantil, de la influencia del entorno en el crecimiento. Es una pieza clave también en antropología forense", señalan los investigadores.

La incorporación de nuevas instituciones, como la Universidad de Salamanca, no solo amplía la capacidad de recogida, sino también la diversidad de las muestras. Cada región aporta particularidades derivadas de su dieta, la composición del agua o los minerales presentes en el suelo. Ese mosaico geográfico es fundamental para comparar cómo influyen los factores ambientales en el desarrollo dental. Por eso, además de Salamanca, ya participan universidades de Zaragoza, Granada, Huelva o Castilla-La Mancha, y la red de colaboradores internacionales sigue creciendo.

Tradición infantil

En Salamanca, la llegada del proyecto ha despertado ilusión tanto en las familias como en el equipo universitario. La Clínica Odontológica de la Universidad se ha convertido en punto fijo de recogida, de manera que quienes no pudieron acudir a la Noche de los Investigadores tienen todo el curso para sumarse. Allí, cada niño que entrega su diente recibe un diploma de colaborador y un pequeño obsequio, reforzando la idea de que el Ratón Pérez no se enfada, sino que se alegra de que sus dientes se conviertan en conocimiento.

Hace unos meses, el propio Ratón Pérez entregó de golpe 40 dientes, cuidadosamente guardados durante años en cajitas de colores, que pertenecían a unos adultos que en su momento, cuando eran niños, los pusieron bajo su almohada. Así, cada historia personal refuerza el componente humano del proyecto.