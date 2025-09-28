Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañueco valora la Declaración de Murcia del PP para la gestión “eficaz y útil”

El presidente de Castilla y León firma el texto que apuesta por los servicios públicos frente "al caos del sanchsmo"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firma la Declaración de la Región de Murcia con el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo

Ical

Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que la Declaración de Murcia, que firmaron el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los varones populares, es un documento que apuesta por la gestión “eficaz y útil” de los servicios públicos frente al “caos y el deterioro generalizado que sufren los españoles con el sanchismo”.

Mañueco publicó este mensaje en su perfil de X (ante Twitter), que acompañaba un vídeo del momento en que el presidente de PP de Castilla y León firmaba el documento y se fundía en un abrazo con Alberto Núñez Feijóo.

La Declaración de Murcia defiende que, siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno de los inmigrantes y la reunificación familiar en los países de origen. Además, reclama que el Gobierno de España asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual “saturación” de los recursos de las comunidades.

