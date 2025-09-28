Mañueco valora la Declaración de Murcia del PP para la gestión “eficaz y útil”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que la Declaración de Murcia, que firmaron el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los varones populares, es un documento que apuesta por la gestión “eficaz y útil” de los servicios públicos frente al “caos y el deterioro generalizado que sufren los españoles con el sanchismo”.

Mañueco publicó este mensaje en su perfil de X (ante Twitter), que acompañaba un vídeo del momento en que el presidente de PP de Castilla y León firmaba el documento y se fundía en un abrazo con Alberto Núñez Feijóo.

La Declaración de Murcia defiende que, siempre que existan datos que lo permitan, se debe promover el retorno de los inmigrantes y la reunificación familiar en los países de origen. Además, reclama que el Gobierno de España asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual “saturación” de los recursos de las comunidades.