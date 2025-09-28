Detenido un hombre en Valladolid por falsificar la tarjeta de la ITV de su vehículo

Agentes de Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos, después de que fuera sorprendido con un vehículo sin ITV y mostrara una hoja adicional de tarjeta con un sello manipulado y otro de una estación inexistente, según un comunicado recogido por Ical.

Un indicativo de la Policía Nacional en labores preventivas de seguridad ciudadana se encontraba patullando en un vehículo rotulado en las inmediaciones de la Avenida Ramón y Cajal, para la prevención de comisión de delitos. Los agentes vieron un vehículo ocupado por cuatro personas que suscitó sus sospechas, por lo que decidieron darle el alto e identificar a sus ocupantes, para comprobar si tenían alguna requisitoria judicial en vigor.

Una vez identificados los ocupantes, los policías nacionales observaron que el vehículo no tenía la pegatina de la ITV en la luna delantera, por lo que consultaron a través de la sala CIMACC 091 las bases de datos de la DGT, lo que dio como resultado que el turismo carecía de ITV.

Los agentes solicitaron la presencia de una dotación de Policía Municipal al objeto de sancionar al conductor, que rápidamente acudió al lugar. Mientras tanto, el conductor, después de indicarle que iba a ser propuesto para sanción, manifestó que sí la tenía en vigor, mostrando a los policías una hoja adicional de ITV. Los agentes observaron con detalle la hoja y apreciaron que en la ITV, que daba validez hasta mayo del 2024, el sello había sido manipulado para resultar coincidente con la matricula del turismo.

Asimismo, una vez puestos en contacto con la estación de ITV a la que correspondía ese sello, fueron informados desde la propia estación que el vehículo interceptado no había pasado allí la inspección. Los policías también comprobaron que había otro sello que establecía fecha de validez de la ITV hasta enero de 2026 de una estación de Madrid que no existía.

Por todo esto los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de falsificación de documentos y fue trasladado a dependencias policiales, donde se dio continuidad a las diligencias y se le tomó declaración. El vehículo quedo debidamente estacionado en el lugar donde fue interceptado.

Posteriormente el detenido fue puesto en libertad, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial lo ocurrido.