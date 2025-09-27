El presidente de Castilla y León destaca la "eficacia, la igualdad y el progreso real" del PP

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy la “eficacia en la gestión, la igualdad de oportunidades y el progreso real” del Partido Popular y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, frente al “caos de gestión y la corrupción que acorrala” al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras participar en un encuentro organizado por el PP en Murcia, donde Feijóo reunió a sus barones para fijar una agenda “común” entre sus gobiernos autonómicos en asuntos como la política migratoria, el también presidente del Partido Popular en Castilla y León aseguró que su formación ofrece “esperanza” de un futuro mejor para España y los españoles.

Fernández Mañueco lanzó este mensaje en su cuenta personal en X (antes Twitter), según recogió la Agencia Ical, acompañado de una foto de familia de los miembros del encuentro de hoy y otra de la propia reunión.