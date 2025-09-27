La Guardia Civil de León abre una investigación sobre las circunstancias de la muerte de una joven en Picos de Europa
El Greim de Sabero restacó su cuerpo en la madrugada del viernes
Ical
La Guardia Civil de León mantiene abierta una investigación para intentar esclarecer las circunstancias de la muerte de una joven de 30 años que cayó por una ladera de Picos de Europa en la madrugada del viernes, según han confirmado a Ical fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno. Según las primeras hipótesis, se precipitó por una carretera que une las localidades de Cordiñanes y Caín.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió una llamada de una persona, a las 1.58 horas de la madrugada, en la que se alertaba de que se había perdido el contacto con la joven. Ante la sospecha de que hubiera podido sufrir un accidente, se activó un dispositivo para intentar localizarla.
Hasta el lugar, de difícil acceso, se desplazó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, quienes localizaron el cuerpo sin vida de la joven y procedieron a su rescate.
Su cuerpo fue trasladado al centro de salud de Riaño y se mantiene abierta la investigación para intentar esclarecer los detalles del suceso.
