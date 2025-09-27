El CIFP Simón de Colonia e i-DE colaboran en la creación de contenido formativo inmersivo para el alumnado de Castilla y León

El Centro Integrado de Formación Profesional Simón de Colonia e i-DE, la distribuidora de Iberdrola, han firmado un acuerdo de colaboración para la producción de contenido audiovisual educativo en formato 360º.

Este proyecto pionero tiene como objetivo generar material didáctico inmersivo que será utilizado en las aulas de los cuatro Centros Integrados de Formación Profesional de Castilla y León que forman parte de la red nacional de Centros de Excelencia en materias técnicas vinculadas a la energía y la operación de infraestructuras eléctricas.

El contenido generado será utilizado exclusivamente con fines educativos por los centros CIFP Simón de Colonia (Burgos), CIFP Juan de Herrera (Valladolid), CIFP Tecnológico Industrial (León) y CIFP Ciudad de Zamora.

Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades con la innovación educativa y la formación técnica de calidad, acercando al alumnado de Castilla y León a entornos reales de trabajo mediante tecnologías inmersivas que mejoran la experiencia de aprendizaje.

Eje vertebral de la electrificación

En Castilla y León, i-DE, la distribuidora de Iberdrola, volvió a cerrar el pasado ejercicio con los mejores valores de calidad de suministro eléctrico. La compañía gestiona más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas y cuenta con 15.754 centros de transformación en servicio y 249 subestaciones.

La distribuidora de Iberdrola posee en la región una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía y ofrecer un mejor servicio al ciudadano para avanzar hacia una economía más sostenible, competitiva y resiliente.