Muere un joven de 20 años atropellado por un tractor en Muriel (Valladolid)
El 1-1-2 recibió una llamada de una persona que había localizado un cuerpo sin vida, al parecer arrollado por el vehículo
Ical
Valladolid
Un joven de unos 20 años falleció esta mañana al ser atropellado por un tractor en una finca del municipio de Muriel de Zapardiel, en la provincia de Valladolid, según informó el 1-1-2 y recogió Ical.
Los hechos ocurrieron pasadas las 11 horas, cuando una llamada en el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 comunicó de que han localizado a un varón que parece haber sido atropellado por un tractor en una finca de Muriel.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó a sanitarios del centro de salud. En la finca, los organismos solamente pudieron confirman el fallecimiento del varón, de unos 20 años.
- Este ha sido el lugar más frío esta noche en Castilla y León: 3,5 grados bajo cero
- Llega el frío a Sanabria, que ya marca temperaturas bajo cero
- GALERÍA: La reina Letizia, en Salamanca
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Un fallecido y un herido al chocar un turismo y un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)
- Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
- Herido un varón de 82 años al ser embestido por un toro en Mayorga (Valladolid)
- Una fuerte tormenta de lluvia y granizo en Valladolid provoca cortes de calles e inundaciones