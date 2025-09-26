Intervenida a un menor una pistola simulada cuando se encontraba en un colegio de Valladolid

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han intervenido a un menor una pistola simulada cuando se encontraba en horario lectivo dentro de un centro escolar, han informado fuentes del cuerpo policial.

Los hechos se produjeron en torno a las 9.30 horas de este jueves, 25 de septiembre, en la zona de Huerta del Rey, donde varios alumnos de un centro escolar alertaron a la Dirección del mismo de que habían visto a un compañero con una pistola, algo de lo que se dio aviso a la Policía.

Los agentes localizaron a los padres del menor y, en su presencia y de la del director del centro, registraron su mochila, donde encontraron la pistola simulada.

Fuentes policiales han señalado que no había intención de usarla para amedrentar ni para otros fines sino que aparentemente sólo trataba de alardear y han incidido en que se trata de un hecho puntual del menor así como en lo que se refiere al centro escolar.