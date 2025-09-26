Herido un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, así como personal facultativo de Sacyl
Ical
Salamanca
Un motorista resultó hoy herido tras sufrir una colisión contra un turismo a la altura del número 18 de la carretera de Salamanca, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia salmantina.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como personal facultativo de Sacyl.
El accidente se produjo pasado el mediodía, a las 12.18 horas.
