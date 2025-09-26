Herido un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Un motorista resultó hoy herido tras sufrir una colisión contra un turismo a la altura del número 18 de la carretera de Salamanca, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia salmantina.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como personal facultativo de Sacyl.

El accidente se produjo pasado el mediodía, a las 12.18 horas.