Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un motorista tras sufrir una colisión contra un turismo en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local, así como personal facultativo de Sacyl

El herido recibe asistencia en el lugar del accidente ocurrido en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

El herido recibe asistencia en el lugar del accidente ocurrido en Ciudad Rodrigo (Salamanca). / Vicente/Ical

Ical

Salamanca

Un motorista resultó hoy herido tras sufrir una colisión contra un turismo a la altura del número 18 de la carretera de Salamanca, dentro del término municipal de Ciudad Rodrigo, en la provincia salmantina.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Local de Ciudad Rodrigo, así como personal facultativo de Sacyl.

El accidente se produjo pasado el mediodía, a las 12.18 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents