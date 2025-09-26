Hallan el cadáver de un joven de 29 años en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid)

La Policía Nacional de Valladolid ha localizado este viernes en un pinar de Montemayor de Pililla (Valladolid) el cuerpo sin vida de un joven de 29 años, G.F.B, de origen portugués angoleño, cuya desaparición había sido denunciada por su familia, residente en Vigo, al no poder contactar con él desde el pasado día 23 de septiembre.

Su cuerpo del joven, quien se había trasladado hasta Valladolid por motivos de trabajo, ha sido localizado esta mañana en el pinar, tras lo cual se ha activado el protocolo judicial y se ha abierto la correspondiente investigación, a la espera de los resultados del forense para determinar las causas de la muerte.

En principio no hay indicios de criminalidad, según informaron fuentes de la investigación.

El alcalde de Montemayor, el socialista Noel Serna, en declaraciones, ha mostrado su pesar por el fatal desenlace de la búsqueda del joven, cuyo cadáver ha sido hallado en un pinar en la carretera de Torrescárcela, dentro de su municipio.

"Es un joven que no tiene nada que ver con el pueblo y su muerte se ha producido aquí como podía haber ocurrido en cualquier otro", ha apuntado el regidor, quien ha añadido que, al parecer, la voz de alarma la había dado la propia empresa para la que trabajaba al no acudir al centro de trabajo desde el pasado martes, sin haber justificado su baja.

El vehículo de la empresa ha sido también localizado en las inmediaciones del pinar.