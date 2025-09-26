Donaciano Dujo, reelegido presidente de ASAJA Castilla y León por séptima vez

Donaciano Dujo ha resultado reelegido, por séptima vez consecutiva, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) Castilla y León, durante el XI Congreso Regional que esta organización agraria ha celebrado este viernes en Ávila, con la participación de 200 compromisarios.

Tras ser elegido, Dujo ha dado las "gracias" a quienes han vuelto a dar su confianza a una única candidatura, nuevamente junto a su secretario general, José Antonio Turrado, y los presidentes de ASAJA en cada una de las nueve provincias de la comunidad.

"Es un honor para nosotros presidir esta organización, defender la agricultura y la ganadería de Castilla y León y ser parte de la historia de esta comunidad en relación con el sector agrícola y ganadero", ha señalado a los periodistas, antes de señalar que contará tanto con los 160 trabajadores de la OPA, como con sus 18.000 socios.

Tras señalar que su equipo trabajará en los próximos años por una agricultura y ganadería "profesionales, productivas y libres", ha abogado por la "unidad" para afrontar un contexto mundial "con muchas dificultades".

Entre los problemas, ha citado la "falta de rentabilidad en algunos sectores", así como la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), contra la que ha planteado cuantas acciones reivindicativas sean posibles, desde la "unidad de acción", también con el Gobierno autonómico.

La posición de "rotundo rechazo" a esta reforma, además de ser compartida por el conjunto del sector, también es rechazada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como por una veintena de países más y por el Parlamento Europeo, de manera que el único apoyo es el de la Comisión, de cuya presidenta, Úrsual von der Leyen, procede la propuesta.

Por otra parte, ha asegurado que ASAJA seguirá manteniendo una posición "tajante y firme ante aquellas instituciones, aquellos lobbies o poderes que critiquen y que no prioricen las políticas del sector agrícola y ganadero".

Ayudas

Tras los incendios del pasado verano, ha apuntado que desde su organización se esforzarán para que "lleguen las ayudas al máximo a los agricultores pero, sobre todo, para hacer políticas medioambientales coherentes, sensatas, de campo, que mantengan el espíritu" que tuvieron las pasadas generaciones.

El encuentro, celebrado en el Auditorio Municipal de San Francisco, ha contado con la asistencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha protagonizado el discurso de apertura, mientras que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha encargado del de clausura.

Asimismo, han participado el alcalde de Ávila, jesús Manuel Sánchez Cabrera, el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y el presidente nacional de la organización agraria, Pedro Barato, quien ha felicitado a Dujo, al tiempo que se ha referido a ASAJA Castilla y león como "uno de los pilares fundamentales en España" de esta OPA.