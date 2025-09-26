Castilla y León registra las cuatro temperaturas más bajas del país
Los termómetros en El Puerto del Pico (Ávila) marcaron -2,5 grados y en Sanabria (Zamora), -0,7 grados
Ical
La comunidad autónoma de Castilla y León registró en la madrugada de este viernes las cuatro temperaturas más bajas del país con el abulense Puerto del Pico a la cabeza, tras marcar sus termómetros 2,5 grados bajo cero a las 6.50 horas.
Así lo señala la Agencia Estatal de Meteorología en su informe de observación de las primeras siete horas de este viernes, en el que también aparecen como las temperaturas más frías del país las alcanzadas en Cuéllar (Segovia), con -2,2 grados; San Pedro Manrique (Soria), donde se registraron 1,5 grados bajo cero a las 5.30 horas, y Morón de Almazán, también en territorio soriano, que alcanzó los -1,3 grados a las 5.40 horas.
Además, también aparecen entre las diez temperaturas más bajas del conjunto de España las registradas durante esta madrugada en Sanabria (Zamora), con -0,7 grados, y en Palacios de la Sierra (Burgos), donde se llegó hasta los 0,5 grados bajo cero a las 7.30 horas.
