Una veintena de medios trabajan para sofocar un incendio en Villasinta de Torío (León)

El fuego se inició sobre las 14.07 horas en el entorno de la localidad

Una veintena de medios trabajan para intentar sofocar el incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torí­o. / P. García - Ical

Ical

León

Una veintena de medios trabajan a esta hora para intentar sofocar un incendio declarado en las cercanías de Villasinta de Torío, en el municipio de Villaquilambre (León).

Las llamas, cuya causa se encuentra en investigación, se iniciaron en torno a las 14.07 horas en el entorno de la localidad e inmediatamente se movilizaron tres hidroaviones, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, cuatro brigadas y varios agentes medioambientales. 

Bomberos en el lugar del incendio.

Bomberos en el lugar del incendio. / P. García - Ical

A las labores se han incorporado también dos camiones de bomberos de la ciudad de León. 

