Investigan a una conductora por huir del lugar de un accidente en el que falleció una motorista en Valladolid

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan a una conductora por huir del lugar de un accidente en el que falleció una mujer, motorista, el 10 de septiembre, a raíz de un siniestro vial en la carretera VA-30, término municipal de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), en el que se produjo una colisión entre una moto y un turismo. Los motivos aún están en investigación, según un comunicado recogido por Ical.

Gracias a la colaboración ciudadana, así como al estudio pormenorizado de los datos y registros disponibles, se tuvo conocimiento de que en el desarrollo de los hechos participó un tercer vehículo que se encontraba parado en el margen derecho, con su conductora en la calzada, que tras la ocurrencia del siniestro regresó a su vehículo inmediatamente y abandonó el lugar de los hechos de manera apresurada.

Tras gestiones realizadas se ha procedido a la investigación de una mujer por el supuesto abandono del lugar del accidente en el que falleció una persona

Se recuerda la obligación legal de permanecer en el lugar del siniestro hasta la llegada de los equipos de emergencia, así como facilitar todos los datos necesarios al resto de los implicados para facilitar los trámites.