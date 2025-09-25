Fallece un hombre de 60 años en Valladolid tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana
La víctima fue trasladada con vida en UVI móvil al Clínico de Valladolid, pero murió posteriormente en dependencias sanitarias
Ical
Un hombre de 60 años falleció hoy tras sufrir una salida de vía y dar varias vueltas de campana a la altura del kilómetro 211 de la autovía A-6, en sentido Coruña, a su paso por el término municipal de Tiedra, en la provincia de Valladolid.
Según informó a Ical el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, así como los Bomberos de la Diputación de Valladolid, pues la víctima había quedado atrapada en el interior del habitáculo.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario atendió al hombre, que tuvo que ser trasladado posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Sin embargo, según informó Sacyl, posteriormente, falleció en dependencias hospitalarias.
