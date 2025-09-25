Coca-Cola, la empresa que generó un 0,31% del PIB de Castilla y León durante 2024

Coca-Cola ha presentado este jueves su Estudio de Impacto Socioconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, que recoge tanto los datos estatales como aquellos referentes a su actividad en Castilla y León. Según estos análisis, la actividad local de Coca-Cola generó 232 millones de euros de valor añadido en la economía castellano-leonesa, lo que equivale al 0,31 % del PIB regional durante el pasado ejercicio. De esta cifra, 14,5 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en Castilla y León, y los 217 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

En cuanto a los consumidores en toda España, gastaron un total de 9.200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local. “Coca-Cola lleva más de 65 años produciendo y comercializando bebidas en Castilla y León. Esto nos convierte en una compañía global cuyo origen, operaciones y cadena de valor son locales. Desde nuestro manantial de Santolín (Burgos) y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por toda Castilla y León, nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también en la sociedad”, explica Ramón Méndez.

Empleo y contribución local

Los datos presentados en este estudio muestran, además, la amplia capacidad y el importante papel de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico castellano-leonés, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la Comunidad. La actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 3.762 personas en Castilla y León, de los cuales 102 son empleos directos y 3.660 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que, cada empleo directo apoya la creación 35 puestos de trabajo indirectos.

Asimismo, la empresa norteamericana distribuye sus productos a más de 20.463 puntos de venta en Castilla y León. Esta capilaridad permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales. Además, en Castilla y León se encuentra el manantial de Santolín (Burgos), que cuenta con 81.365 metros cuadrados, 3 líneas de llenado y 11.500 pallets de capacidad de almacenamiento. Gracias a dicho despliegue, este manantial puede llegar a gestionar hasta 44 camiones al día. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 6 millones en este manantial.

Más allá de la economía

Asimismo, Coca-Cola impulsa en Castilla y León iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven la resiliencia de las comunidades, siempre trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas. En el ámbito social, destacan programas como 'GIRA Mujeres', que ha contado desde su creación hace nueve años con la participación de más de 900 mujeres de Castilla y León. También es el caso de 'GIRA Jóvenes', proyecto que ha dado formación a más de 160 jóvenes castellano-leoneses. Asimismo, a nivel nacional, la compañía ha reforzado su plan de voluntariado corporativo con la dedicación de 8.700 horas por parte de sus empleados, contribuyendo así al desarrollo de proyectos de impacto en todo el territorio.