Estos son los grupos que actuarán en Conexión Valladolid 2026

Molotov, La M.O.D.A., Kate Ryan, Samurai o Ultraligera serán algunos de los nombres que formarán parte del cartel del Conexión Valladolid 2026, que se celebrará del 26 al 28 de junio, cuyo recinto está aún por determinar. Esta edición se prolongará hasta el 28 de junio, donde se volverá a celebrar ‘Super Cristongo XXL’, la reconocida sesión de deejays repleta de música, sorpresas y diversión.

La organización desveló parte de los artistas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, así como su reparto por días. De esta manera, el viernes 26 de junio, se podrá disfrutar de Molotov, la banda mexicana que celebra su ‘Gira 30 aniversario’ y que llega por primera vez a Valladolid; La M.O.D.A., que regresa a la escena musical tras un año de pausa y con nuevo disco; Samurai y su Gira del ‘Ruido al Silencio’ y Paula Mattheus, que estará en el 2026 inmersa en ‘Todo lo alto que quiera tour’.

Por su parte, el sábado 27 de junio será el turno de Kate Ryan, la artista belga que se encuentra celebrando sus 25 años de carrera y que también actúa por primera vez en Valladolid; Ultraligera; y Sanguijuelas del Guadiana, que han revolucionado el panorama musical español tras su reciente álbum ‘Revolá’.