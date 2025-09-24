Unanimidad de las Cortes para instar a la Junta a reconocer la categoría de bombero forestal antes de que acabe el año

Las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta para que reconozca la categoría profesional de bombero forestal antes de que finalice este año, con la votación unánime del punto de la proposición no de ley socialista que pedía este reconocimiento. Además, el resto de la propuesta, que solicitaba la transformación del dispositivo contra incendios de la Comunidad en un operativo “público, permanente y estable todo el año”, también salió adelante con el voto favorable de PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto y la abstención de PP y Vox.

La proposición no de ley fue defendida por el procurador socialista Pedro González Reglero, que defendió como “necesidad” la transformación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para que sea “público, permanente y estable todo el año”. Una petición que, en su momento, desde Junta y PP calificaron como “brindis al sol” y que ha resultado, según afirmó González Reglero, en un verano repleto de incendios forestales en Castilla y León.

“De aquellos polvos, estos lodos”, señaló, antes de pedir también a la Junta el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal para los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León para acabar con el “desprecio” y la “nula consideración” que, según el procurador socialista, tiene el Gobierno autonómico con los trabajadores contra incendios.

Y es que, tal y como afirmó González Reglero, la Junta “legisla de espaldas a los trabajadores”, al contrario que el Gobierno de España, que aprobó el coeficiente reductor a partir de los 60 años para los bomberos forestales que no se puede aplicar en Castilla y León porque “no tienen la consideración de esa categoría” debido al rechazo del PP a la proposición de ley presentada en el pasado periodo de sesiones por parte del PSOE.

Responsabilidad

Al respecto, y durante el debate mantenido hoy en las Cortes, el procurador popular Alberto Castro criticó al PSOE por “utilizar los incendios para hacer el mayor daño” a la Junta, y aunque reconoció la “responsabilidad” del Gobierno autonómico para apagar los fuegos, culpó de ellos a “los que los inician por causa negligente y mala fe”, lamentando que los socialistas “obvien esta realidad”.

“Basan su oposición en la mentira y la indecencia”, aseguró Castro, que señaló que quien aprobó el reconocimiento de los bomberos forestales fue el Gobierno de España, por lo que “es su competencia” pese a que la legislación requiere de su traslación autonómica, y reiteró como “brindis al sol” la presentación autonómica de la Ley de Bomberos Forestales, solicitada por el PSOE.

Por último, defendió que el operativo se ha mejorado y aunque reconoció que “hay que seguir trabajando”, añadió que van a aplicar el reconocimiento de bombero forestal porque “es una obligación legal”.

En su respuesta, González Reglero celebró que Castro reconociese que “el responsable es la Junta porque es la única que tiene las competencias”, y tras pedir “que caiga todo el peso de la ley sobre quien provoque los incendios”, recordó que “agradecer a los profesionales la extinción del fuego con palmaditas en la espalda no vale” y que el reconocimiento de la categoría de bombero forestal lleva aparejado “mejoras en las condiciones económicas”, siendo además Castilla y León “la única que no les reconoce como tales”.