Este ha sido el lugar más frío esta noche en Castilla y León: 3,5 grados bajo cero

El abulense Puerto del Pico volvió a registrar la temperatura más baja de la Comunidad y una de las seis más frías del país durante la pasada madrugada al alcanzar los 3,5 grados bajo cero a las 6.40 horas, con datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 7.00 horas de hoy.

Además de este punto geográfico abulense, otros dos de Castilla y León entraron dentro de los diez más fríos de toda España durante esta pasada madrugada: el Puerto de San Isidro, en León, donde se alcanzaron los 2,3 grados bajo cero a las 6.10 horas, y la localidad soriana de Ucedo, que registró -1,9 grados a las 6.40 horas.