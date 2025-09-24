PP y Vox rechazan y tildan de “demagógica” la propuesta socialista en contra de la nueva PAC

Los Grupos Parlamentarios Popular y Vox justificaron hoy su negativa a apoyar la moción socialista para oponerse a la propuesta de Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 en su carácter “demagógico”, si bien el PSOE defendió que el texto está “consensuado” con las organizaciones profesionales agrarias.

En él, se incluían otros 13 puntos para tratar de “garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas y la seguridad alimentaria de Castilla y León”, pero los distintos planteamientos de rechazo a la propuesta de la PAC realizada por la Comisión Europea centraron el debate de la moción.

Así, y mientras Virginia Jiménez defendió la propuesta socialista por plantear una PAC “justa y equilibrada” frente al “recorte” auspiciado por la propuesta del Ejecutivo comunitario, el ‘popular’ Óscar Reguera afeó a los socialistas que obviaran en su texto el acuerdo de Comunidad alcanzado por la Junta con las organizaciones profesionales agrarias y Urcacyl para oponerse a esa PAC futura. A todo ello, Vox añadió su crítica a ambas formaciones porque “estaban allí” cuando se negoció la propuesta de la Comisión Europea.

En su intervención, Reguera pidió al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “pegue un puñetazo encima de la mesa” en el Consejo de la UE de Agricultura para “mandar a los corrales la propuesta de la Comisión”, como aseguró que están haciendo los representantes españoles del Partido Popular en el Europarlamento.

En su respuesta, Virginia Jiménez recordó que la propuesta está “consensuada con las opas” y aseguró que la moción socialista añade cláusulas espejo, política de ayudas frente a incendios y mujer rural. Además, pidió a los ‘populares’ que se dirijan al PP de Europa para parar la propuesta de PAC 2028-2034 porque “es de donde sale”.

Por su parte, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca acusó a ambas formaciones de “estar allí” cuando se votó favorablemente la conformación de la Comisión Europea que ahora propone una PAC que va a suponer “un recorte del 22 por ciento en España para pagar la deuda de los fondos Next Generation”, que lamentó que el Partido Popular “aplaudiera cual foca” y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurase que “era gratis”.

De esta forma, tanto PP como Vox rechazó la propuesta socialista, que contó, eso sí, con los votos favorables de los grupos UPL-Soria Ya y Mixto, insuficientes para sacar la moción adelante.

Otras 13 medidas

La moción socialista, que se extendía por otros 13 puntos más, advertía también de la situación del sector por las “carencias” de la política de la Junta, ante lo que se planteaban propuestas “consensuadas con las opas” por el PSOE porque “los ganaderos no viven a diario los discursos de Mañueco sino ayudas que no llegan en plazo, jóvenes que se marchan y mujeres sin reconocimiento”.

Así, y tras plantear la necesidad de una PAC “justa y equilibrada”, el PSOE también pidió la publicación trimestral de los datos de costes por parte del Observatorio de Precios, un Plan de Sostenimiento de las explotaciones ganaderas en zonas desfavorecidas, fondos para la modernización y digitalización de los sistemas de bienestar animal y un Plan de Relevo Generacional.

La propuesta socialista también incluía la ampliación de la Estrategia de Mujer Rural “con presupuesto específico”, medidas para la simplificación “real” de la burocracia, la aprobación de un plan 2025-2028 para la prevención de incendios, la implementación para el mismo periodo de un Plan Público de Sanidad Animal, así como un plan de ayudas directas a los ganaderos afectados por los incendios. Por último, la moción pide a la Junta “reforzar la interlocución con las opas”.