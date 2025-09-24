Un herido en el incendio de una nave en Ciudad Rodrigo
El hombre ha sido trasladado al hospital
Ical
Un hombre, de 40 años de edad, tuvo que se evacuado anoche a la UVI del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras sufrir quemaduras e intoxicarse por la inhalación de humo en el incendio de una nave de vehículos agrícolas en Ciudad Rodrigo (Salamanca). El suceso se registró sobre las 22.00 horas, en las instalaciones, ubicadas en la calle Herreros, y dos bomberos tuvieron que ser atendidos por el humo, pero fueron dados de alta en el lugar, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.
Desde la sala del 1-1-2 se informó al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a la Policía Local de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.
