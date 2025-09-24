Herida tras salirse de la vía y chocar contra el guardarraíl el vehículo que conducía
Ical
Palencia
Una mujer, de unos 58 años, resultó herida a primera hora de la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la autovía A-610, en los entornos de la capital palentina, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.
La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 15.25 horas, en el que se informó de la salida de vía de un turismo, que había impactado contra el guardarraíl.
Los alertantes indicaron que la mujer herida precisaba dolor en un brazo, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió recurso sanitario para atenderla.
