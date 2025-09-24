¿Cuánto se gasta un estudiante castellanoleonés durante el curso?

El gasto de los hogares castellanoleoneses en educación durante el curso 2023/2024 ascendió a 1.035 millones de euros, de los que 816.388 fueron destinado a servicios y 219.055 a bienes. El gasto medio por estudiante fue de 1.842 euros, correspondiendo 1.452 euros a servicios y 390 euros a bienes educativos, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical.

Además, el número de total de personas que realizaron estudios, reglados o no reglados, en el curso 2023/2024 fue de 562.202. El gasto total de los hogares en la adquisición de bienes con finalidad educativa fue algo superior a 219 millones de euros. Asimismo, el gasto de los hogares en servicios educativos reglados fue superior a 630 millones de euros.

Por sexo, 279.434 fueron hombres y 282.767 mujeres. El gasto total ascendió a 519 millones de euros, mientras que en mujeres se quedó en algo menos, 516 millones. El gasto medio en hombres se situó en 1.858 euros, mientras que en mujeres, muy similar, ascendió a 1.826 euros.

Más gastos los universitarios

Por nivel de estudios realizados, el mayor gasto correspondió a los estudios universitarios, con 394 millones de euros. La educación primaria supuso 204 millones de euros y la educación secundaria obligatoria, algo más, con un total superior a 257 millones. Educación infantil supuso algo más de 95 millones de euros en el total de Castilla y León.

En cuanto al gasto medio por estudiante, los mayores importes se dieron en educación superior, con 3.427 euros para un total de 15.078 estudiantes, muy por encima de la educación secundaria, con 1.760 euros para 151.926 estudiantes, y la educación primaria, con 1.688 euros para 120.909 estudiantes. Finalmente, la educación infantil supuso una media de 1.370 euros para 69.397 niños.