Las Cortes de Castilla y León replican la división política nacional sobre Gaza y no reconocen el genocidio

Las Cortes de Castilla y León han replicado en el pleno de este miércoles las diferentes posturas a la invasión israelí de Gaza (un "genocidio" para el PSOE; una "tragedia y una masacre" para el PP o una cortina de humo, para Vox) y han rechazado condenar el genocidio sobre la población palestina.

Discrepancias que han surgido durante el debate de una iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE en la que pedía una condena de la Cámara del "genocidio" en Gaza, el rechazo de la Junta a la obstrucción de la ayuda humanitaria a la población gazatí y el apoyo a la política del Gobierno de España.

En la votación, el PSOE ha logrado el apoyo de los grupos UPL-Soria Ya y del Grupo Mixto, mientras que han votado no a la iniciativa el PP, Vox y los dos procuradores no adscritos, ex de Vox.

"Esto es un genocidio, hay que decirlo alto y claro, sin titubeos ni dudas", ha afirmado la portavoz socialista Patricia Gómez, que ha mostrado su orgullo porque España se halla "colocado en el lado correcto de la Historia" al reconocer el estado palestino en 2024 y que ha acusado al PP de ser cómplice del genocidio por "su silencio e indiferencia".

Gómez también ha criticado "los bandazos" de los populares en esta materia y ha aseverado que "aquí (por las Cortes) no pueden blanquearse: esto es un genocidio, no una barbarie".

Responsabilidad

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el procurador Ramiro Ruiz Medrano ha defendido que la Corte Penal Internacional (CPI) es la única que puede declarar una situación de genocidio y ha asegurado que "la tragedia que asola a Gaza y la amenaza que supone Hamás para la población israelí obliga a hablar con responsabilidad".

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno pretenda utilizar la situación en palestina en beneficio propio y ha comparado esta situación con la del Sáhara Occidental, en la que el ejecutivo nacional cambió de forma unilateral el consenso de los partidos al aceptar la propuesta de autonomía del gobierno marroquí.

También ha hecho referencia a las manifestaciones propalestinas en diferentes etapas de la Vuelta Ciclista a España, cuando ha afirmado que "hacer uso de la violencia para llamar la atención y poner en riesgo a deportistas, policías y ciudadanos y perjudicar la imagen de España, no solo es inaceptable sino una vergüenza".

Una "cortina de humo", idea que también ha esgrimido Susana Suárez (Vox), que ha vinculado esta iniciativa a intentar tapar los casos de corrupción que supuestamente atribuyen al entorno de Pedro Sánchez y ha asegurado que el presidente del Gobierno ha utilizado las protestas de La Vuelta a favor de Palestina "como un escaparte político para la agitación".