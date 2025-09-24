Las Cortes aprueban medidas de apoyo a los autónomos de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han aprobado en el pleno de este miércoles una moción de Vox con una serie de medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, con el único rechazo del grupo socialista y la abstención de los dos procuradores no adscritos.

La iniciativa recoge la creación de nuevas líneas de ayudas para los trabajadores por cuenta propia, mecanismo de colaboración con las entidades financieras, impulsar un plan de simplificación administrativa e instar al Gobierno de España a reducir de manera progresiva las cuotas a la Seguridad Social, a aplicar deducciones a la renta para el fomento del empleo y aprobar una rebaja generalizada de las cotizaciones.

En el debate de esta moción, enmendada por el Grupo Parlamentario Popular, los grupos de la oposición han reprochado a la formación de Santiago Abascal el haber rechazado propuestas y "paguitas" similares cuando formaba parte del ejecutivo autonómico.

La procuradora del PP Paloma Vallejo ha defendido la acción de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y ha acusado al ejecutivo nacional de "asfixiar" a los autónomos.

Javier Campos (PSOE) ha criticado que el PP es "líder en el fracaso" que supone la pérdida de 10.000 autónomos a lo largo de esta legislatura y ha calificado su actitud como "cínica y burlona", mientras que el portavoz de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha vinculado esta medida a las elecciones para mostrarse como "paladines de los autónomos".

En el Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila), Francisco Igea y Pablo Fernández (Unidas Podemos) han apoyado esta moción, aunque este último ha insistido en que "si hay un colectivo vapuleado y machacado por el PP" es el de los autónomos.