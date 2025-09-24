Castilla y León extenderá el "botón del pánico" a todas las urgencias, áreas de psiquiatría y consultas externas

El consejero de la Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha informado este martes antes el Pleno de las Cortes de que se prevé extender el "botón del pánico" a todas las urgencias de la Comunidad, así como a todas las áreas de psiquiatría y de consultas externas de los hospitales para evitar las agresiones al profesional sanitario.

Vázquez ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante la Cámara por la procuradora de Vox Rebeca Arroyo, quien ha manifestado su preocupación por el "incremento" de agresiones a profesionales y la "inacción" de la Junta en unos casos que, como ha señalado, se concentran en dos áreas concretas.

No obstante, el consejero ha insistido en que existe un pacto entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales del ámbito para impulsar el plan integral que frene las agresiones a profesionales sanitarios y en el que se establecieron las líneas de actuación ante situaciones de riesgo o conflictivas.

En este sentido, el consejero ha detallado que ya existe la implantación del "botón del pánico" en "todos" los ordenadores de Atención Primaria y en algunos servicios hospitalarios, a lo que se suma la existencia de vigilantes de seguridad y videocámaras. No obstante, en este punto, ha avanzado que en próximas fechas se ampliará este botón para incrementar la protección.

Además, el consejero ha insistido en que se mantiene la puesta en marcha de acciones formativas para los profesionales con el fin de mejorar sus habilidades, tanto técnicas como de "afrontamiento" de la agresión, a lo que se suma la información legal.

"Anualmente se realizan campañas de concienciación y sensibilización en prensa y radio dirigidas a generar un clima de confianza, respeto y seguridad en las relaciones profesional-usuario y también se elabora y se distribuye cartelería y dípticos frente a las agresiones", ha relatado.