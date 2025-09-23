Rescatados cuatro escaladores tras quedar enriscados en la Sierra de Gredos

Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila) han rescatado a cuatro escaladores que quedaron enriscados en Los Galayos, en la Sierra de Gredos, durante la noche del pasado sábado, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los montañeros, que se encontraban a unos 1.900 metros de altitud, no lograron localizar la instalación de rápel necesaria para continuar el descenso tras completar la vía de la Canal de las Berroqueras, lo que les obligó a pedir ayuda al Servicio de Emergencias 112.

Tras recibir indicaciones telefónicas y al no poder avanzar por sus propios medios, los escaladores permanecieron en un vivac provisional hasta la llegada de los rescatadores, que iniciaron la aproximación a pie desde la Plataforma de la Cabra, afrontando un desnivel de 930 metros positivos hasta llegar, ya de madrugada, al punto superior de la canal.

Desde allí descendieron en rápel hasta la posición de los accidentados, a unos 70 metros, donde los localizaron en buen estado general, aunque con signos de cansancio y deshidratación. Una vez comprobado que no presentaban lesiones, se les proporcionó alimento y líquidos antes de comenzar la evacuación.

El dispositivo optó por el ascenso asegurado hasta el Espaldar de los Galayos, desde donde continuaron al Collado del Yelmo para después descender hasta la zona en la que tenían estacionados sus vehículos.

El rescate concluyó a las 05.30 horas del domingo, después de varias horas de operación nocturna en condiciones de oscuridad y en terreno de alta montaña, con el uso continuado de técnicas de rápel y escalada para garantizar la seguridad de los afectados y de los propios especialistas.