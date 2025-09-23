ÚLTIMA HORA
Pleno en las Cortes de Castilla y León
El PSOE solicita un minuto de silencio por los fallecidos en el “genocidio” de Gaza y Pollán lo rechaza al “no verlo oportuno”
Los procuradores socialistas se mantuvieron unos segundos callados y de pie, dentro del tiempo correspondiente a su primera pregunta oral
Ical
Valladolid
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, solicitó hoy al inicio del Pleno guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el “genocidio” de Gaza por parte de Israel, a lo que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, contestó que “no se ha hecho en otras situaciones parecidas en otros sitios del mundo” y “se ha respetado”. “Este presidente no lo considera ahora mismo oportuno”, justificó.
Sin embargo, en el momento de iniciarse el pleno y con el turno de la primera pregunta de los socialistas, los procuradores de este Grupo decidieron mantenerse unos segundos callados y de pie, dentro del tiempo correspondiente a su primera pregunta oral.
