Al menos una persona afectada por humo tras el incendio en una vivienda de Valladolid

Al menos una persona ha resultado afectada por humo tras el incendio que se ha producido en el interior de una vivienda en el barrio vallisoletano de Rondilla, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a la altura del número 44 de la calle Cardenal Torquemada minutos antes de las 14.01 horas, cuando se ha avisado al 112 de un incendio en la campana extractora de una cocina, inicialmente sin heridos ni afectados.

Se ha dado aviso a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía y, posteriormente, la Policía Local ha indicado que se precisaba asistencia para una mujer de 80 años que había inhalado humo, lo que se ha comunicado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.