Pleno en las Cortes de Castilla y León
Mañueco se desvincula del juicio de las eólicas: "No tenemos nada que ver en ese asunto"
"Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver", ha asegurado
Efe
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha desvinculado este martes de los hechos que juzga la Audiencia de Valladolid sobre la supuesta corrupción de la denominada trama eólica, con varios exdirigentes de la Junta y empresarios procesados: "Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver en ese asunto".
Mañueco ha respondido así a la pregunta formulada ante el pleno de las Cortes de Castilla y León por la portavoz del PSOE, Patricia Gómez, quien le ha reprochado que él, como consejero, fue parte de los gobiernos "corruptos" de esa época y, en el ámbito de su partido, ejercía también como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional.
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Llega el frío a Sanabria, que ya marca temperaturas bajo cero
- Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
- Un fallecido y un herido al chocar un turismo y un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Cuatro activistas que trataron de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid denuncian a la Policía “por no responder a los estándares democráticos”