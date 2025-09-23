Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno en las Cortes de Castilla y León

Mañueco se desvincula del juicio de las eólicas: "No tenemos nada que ver en ese asunto"

"Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver", ha asegurado

El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno de las Cortes regionales.

El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno de las Cortes regionales. / Miriam Chacón, Ical

Efe

Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha desvinculado este martes de los hechos que juzga la Audiencia de Valladolid sobre la supuesta corrupción de la denominada trama eólica, con varios exdirigentes de la Junta y empresarios procesados: "Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada que ver en ese asunto".

Mañueco ha respondido así a la pregunta formulada ante el pleno de las Cortes de Castilla y León por la portavoz del PSOE, Patricia Gómez, quien le ha reprochado que él, como consejero, fue parte de los gobiernos "corruptos" de esa época y, en el ámbito de su partido, ejercía también como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP a nivel nacional.

