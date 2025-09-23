Llega el frío a Sanabria, que ya marca temperaturas bajo cero
El mercurio bajó hasta los -1,5 grados
Ical
Valladolid
El Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, se volvió a situar hoy entre las tres temperaturas más bajas del país al registrar una mínima de dos grados bajo cero a las 6.40 horas de esta madrugada.
Así figura en el informe diario de temperaturas, vientos y precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultado por Ical, en el que también figura, dentro de las diez temperaturas más bajas del país, la registrada a las 6.50 horas de hoy en la comarca zamorana de Sanabria.
