Un guipuzcoano lleva a juicio la herencia de 14 millones de euros de un empresario leonés tras demostrar su paternidad

Un juzgado de Madrid ha fijado fecha para el juicio en el que se dilucidará si un ciudadano guipuzcoano es el heredero legal de los 14 millones de euros de un empresario leonés que falleció hace cuatro años, tras demostrar el demandante que es su padre.

Tal y como informa "El Norte de Castilla" y recoge Ical, el origen de la situación se dio por la infidelidad de una mujer de una familia acomodada guipuzcoana que tuvo un "affaire" con el empresario leonés que no comentó a nadie de su familia salvo a su hijo, el hoy demandante.

En primer lugar, la representación legal del varón guipuzcoano presentó hace una década una demanda de paternidad que dio como resultado que el empresario leonés era “al 99 por ciento” su padre biológico. Al poco tiempo, este último murió en una de sus propiedades en Madrid, tras empadronarse en Pamplona para aprovechar el régimen foral de Navarra y tratar de esquivar así la posibilidad de dejar la herencia a su descendiente guipuzcoano.

No obstante, y tras la presentación de una nueva demanda por parte de la representación legal del joven guipuzcoano, ahora será un juzgado de Madrid el que determinará, a partir de abril de 2026, si la herencia del empresario leonés corresponde a los herederos que dejó en su testamento o al demandante.