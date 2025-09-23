Convocadas ayudas a la maternidad para mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de Castilla y León
Se pueden solicitar desde mañana 24 de septiembre
Efe
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado subvenciones a la maternidad para mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de deporte de alto nivel y alto rendimiento para el año 2025.
Cultura ha destinado una partida inicial de 45.000 euros y el plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde mañana, miércoles 24 de septiembre.
Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, buscan subvencionar la maternidad para las mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras federadas en la federación deportiva española o autonómica de la modalidad deportiva correspondiente declaradas de alto nivel y alto rendimiento que hayan sido madres, bien por embarazo, adopción o acogimiento permanente de niños de hasta doce años, y fomentar la mayor participación en entrenamientos y competiciones de las beneficiarias.
