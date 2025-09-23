Carriedo pedirá modificaciones normativas y redes eléctricas al Gobierno para favorecer el autoconsumo energético en Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, pedirá el viernes al secretario de Estado de Energía del Gobierno de España, Joan Groizard, que el Ejecutivo nacional invierta en redes eléctricas en Castilla y León y haga las modificaciones normativas necesarias a nivel nacional para favorecer el autoconsumo energético en la Comunidad.

La reunión entre ambos dirigentes servirá así, según informó Carriedo en declaraciones recogidas por Ical, para valorar la documentación enviada por la Junta al Gobierno en la que se calcula que el sector industrial de la Comunidad sumaría en torno a 15.000 millones de euros de inversión “pendientes de obtener seguridad en el suministro eléctrico”.

Por tanto, y para superar esos “problemas” en el acceso a las redes de consumo que las empresas “encuentran para poder instalarse” en Castilla y León, Carriedo pedirá al Gobierno inversiones en redes eléctricas y cambios normativos que favorezcan el autoconsumo como forma de asegurar el suministro eléctrico a estas empresas que se quieren instalar en la Comunidad.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernñandez Carriedo, participa en la apertura de la Jornada Técnica de Autoconsumo Fotovoltaico junto al director general de Energía y Minas Alfonso Arroyo / M. Chacón - Ical

Carriedo señaló esta circunstancia minutos antes de participar en la apertura de la Jornada Técnica de Autoconsumo Fotovoltaico que se celebra hoy en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y en la que instaladores, técnicos y empresas reciben información por parte de la Administración autonómica sobre ayudas, códigos técnicos, guías de instalación y “todo tipo de cuestiones de este ámbito” como parte del “reto” que supone el autoconsumo energético en la Comunidad.

Un sector que, como recordó Carriedo, se viene impulsando en Castilla y León desde el año 2020, con la Mesa del Autoconsumo, configurada para la salida económica de la pandemia pero que posteriormente mantuvo su vigencia por la guerra de Ucrania y el incremento “tan importante” de los precios de la energía.

Ante ello, Carriedo reivindicó el autoconsumo como forma de “garantizar la soberanía energética” a través de “fuentes seguras, baratas y renovables” que, además, permiten a las empresas que lo utilizan tener “un marchamo o un sello verde en el contexto de los mercados”, lo que permite “una mayor penetración de los productos de nuestra Comunidad autónoma”.

455 megavatios de autoconsumo

En el periodo transcurrido desde entonces, Castilla y León ha pasado de 29 megavatios instalados de autoconsumo fotovoltaico a los 455 actuales, lo que supone haber multiplicado por 15 la producción y el consumo generado por las propias instalaciones en edificios residenciales, infraestructuras del sector industrial y productivo o en la propia administración.

“Es un salto muy importante”, señaló Carriedo, que apuntó igualmente que el incremento durante el pasado año fue de un 47 por ciento, con 125 megavatios adicionales que sitúan a Castilla y León con 20.000 instalaciones de autoconsumo energético fotovoltaico.