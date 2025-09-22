Valladolid acogerá el rodaje de otra película de Bollywood

Las calles de Valladolid acogerán, de nuevo, cámaras y actores de la compañía india de producción audiovisual más prestigiosa de Bollywood, Yash Raj Films (YRF), según aseguró su associated vice president, Rishabh Chopra, en la reunión mantenida con el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, en la sede central de la compañía, según recogió Ical.

La noticia fue confirmada por el regidor ‘in situ’, en los estudios de grabación de Bombay. Se pone así el colofón a una semana intensa de trabajo en India, donde Carnero conoció de primera mano la “profesionalidad y el corazón con el que se produce el cine indio”. Allí, el alcalde pudo visionar en primicia las primeras imágenes de las escenas rodadas este verano en Valladolid de la película ‘Alpha’, que se estrenará el 25 de diciembre en más de 1.200 cines de India, en total 7.000 en todo el mundo. “Nos ha emocionado porque la ciudad aparece esplendorosa”, presumió.

La película está protagonizada por dos estrellas del cine indio como Alia Bhatt y la emergente Sharvari Wagh. “Eso no deja de ser un escaparate”, apuntó el alcalde, “para que muchos ciudadanos indios conozcan nuestra ciudad en la gran pantalla y sean potenciales visitantes en un futuro, y es por lo que vamos a seguir apostando, por facilitar este tipo de proyectos teniendo en cuenta que estamos hablando del país más poblado del mundo”.

A este respecto, tanto el jefe de producción, Phadam Bhushan, como el director de la película, Shiv Rawail, trasladaron a Carnero que “para ellos ha sido la mejor experiencia de todos los rodajes internacionales que han realizado, porque Valladolid es como un plató de cine en sí mismo, con unas facilidades inigualables por parte de los ciudadanos y los servicios municipales del Ayuntamiento”.