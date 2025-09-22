Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia, en Burgos

Los tres ocupantes del vehículo tuvieron que ser excarcelados

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo. / JcyL / Loz

Ical

Burgos

Una persona ha fallecido y dos han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado ayer anoche en Treviño (Burgos), en la localidad de Ventas de Armentia, según ha informado el servicio de emergencias 112 en su web.

En torno a las ocho y veinte de la noche una llamada alertó ayer al 1-1-2 del accidente, en el kilómetro 1 de la carretera BU-750 y, que dejó a los tres ocupantes atrapados en el interior del turismo.

El servicio de emergencias 112 activó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió un equipo médico y una UVI móvil, que se anuló posteriormente; se solicitó también la colaboración del 112 de Álava, por proximidad, que envió más recursos sanitarios.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona y atendió a otras dos que resultaron heridas

