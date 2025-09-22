La Junta y las opas refuerzan la voz del sector agrario de Castilla y León en Bruselas para exigir una PAC con un presupuesto “fuerte e independiente”

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (opas) de Castilla y León trasladaron hoy en Bruselas una posición común de rechazo a una propuesta de la PAC 2028-2034 que “debilita” el peso de esta política en el marco comunitario, plantea un recorte presupuestario “inadmisible” y ofrece un trato “injusto” al agricultor profesional.

González Corral y los miembros del Consejo Agrario de la Comunidad trasladaron a la Comisión y al Parlamento Europeo la declaración institucional firmada en mayo en defensa del modelo profesional de Castilla y León y expresaron su rechazo al recorte de los fondos.

La agenda en Bruselas coincide con la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea hoy y mañana, al que asiste también la consejera por segunda vez, tras el celebrado el pasado 14 de julio, al ostentar la representación de las comunidades autónomas durante este semestre.

“Lo que entonces consideramos un riesgo hoy se confirma con la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22 por ciento y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural”, advirtió González Corral.