Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta y las opas refuerzan la voz del sector agrario de Castilla y León en Bruselas para exigir una PAC con un presupuesto “fuerte e independiente”

Una delegación de la Comunidad traslada a la Comisión y al Parlamento Europeo la declaración institucional firmada en mayo en defensa del modelo profesional y expresan su rechazo al recorte de los fondos

Reunión de la Junta y las opas con Diego Canga, director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea.

Reunión de la Junta y las opas con Diego Canga, director general adjunto de Agricultura de la Comisión Europea. / Bernal Revert - Ical

Ical

Bruselas

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (opas) de Castilla y León trasladaron hoy en Bruselas una posición común de rechazo a una propuesta de la PAC 2028-2034 que “debilita” el peso de esta política en el marco comunitario, plantea un recorte presupuestario “inadmisible” y ofrece un trato “injusto” al agricultor profesional.

González Corral y los miembros del Consejo Agrario de la Comunidad trasladaron a la Comisión y al Parlamento Europeo la declaración institucional firmada en mayo en defensa del modelo profesional de Castilla y León y expresaron su rechazo al recorte de los fondos.

La agenda en Bruselas coincide con la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea hoy y mañana, al que asiste también la consejera por segunda vez, tras el celebrado el pasado 14 de julio, al ostentar la representación de las comunidades autónomas durante este semestre.

Noticias relacionadas y más

“Lo que entonces consideramos un riesgo hoy se confirma con la propuesta de la Comisión que propone un recorte presupuestario del 22 por ciento y un fondo único en vez de la actual estructura de dos fondos diferenciados de apoyo a la renta agraria y el desarrollo rural”, advirtió González Corral.

TEMAS

Tracking Pixel Contents