Detenido por intentar mantener un encuentro íntimo con un menor

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos) detuvieron a un varón de aproximadamente 50 años de edad, a quien se investiga por un presunto delito de corrupción de menores, tras “captar” a un adolescente de 15 años y tras ganarse su confianza, hacerle reiteradas proposiciones para mantener un encuentro íntimo, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas recientemente. En un primer contacto, el detenido -trabajador en dicho recinto-, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, un adolescente de 15 años. Tras ello, le solicitó su número de teléfono móvil.

Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto de contenido indisimuladamente afectivo, con el propósito de ganarse su confianza. Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien afortunadamente este no accedió a sus pretensiones.

Ante esta conducta repetitiva y grave, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación e inmediata detención del sospechoso, garantizando la protección del menor. Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas al comportamiento del arrestado.