Destruido material explosivo localizado en un cobertizo de Valladolid

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid destruyeron, de forma controlada, material explosivo localizado en un cobertizo de una vivienda de Unión de Campos (Valladolid). Las actuaciones se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando un vecino de la citada localidad comunicó a la Guardia Civil haber encontrado un objeto sospechoso mientras realizaba obras de reparación en un cobertizo de la vivienda.

Los efectivos de Seguridad Ciudadana verificaron la presencia del objeto y procedieron a establecer un perímetro de seguridad. Posteriormente, por personal especializado perteneciente al Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, una vez personados en el lugar, se hizo cargo del material.

Entre los elementos destruidos se encontraban un petardo cebo de trilita de 97 gramos, un detonador completo pirotécnico con mecha, dos detonadores pirotécnicos de cobre, 1,1 metros de mecha lenta, cinco petardos pirotécnicos de feria de tres gramos, un bote de polvo pirotécnico de 23 gramos y una granada ofensiva de mano simulada.