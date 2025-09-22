Declarado un incendio con varios focos en Navalperal de Pinares (Ávila)

Catorce medios de extinción actúan en el incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en el término municipal abulense de Navalperal de Pinares, a unos 30 kilómetros al este de la capital, y que cuenta con varios focos, según la Junta de Castilla y León.

El fuego ha comenzado poco antes de las cinco y media de la tarde, lo que ha obligado a movilizar por el momento cuatro medios aéreos; tres ELIF; tres autobombas; dos cuadrillas terrestres y dos agentes medioambientales.

"Pueden verse varios focos a lo largo de la carretera, a ambos lados", señala en su perfil en X Naturaleza Castilla y León, que mantiene el nivel 0 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).