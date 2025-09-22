Declarado un incendio con varios focos en Navalperal de Pinares (Ávila)
Efe
Ávila
Catorce medios de extinción actúan en el incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en el término municipal abulense de Navalperal de Pinares, a unos 30 kilómetros al este de la capital, y que cuenta con varios focos, según la Junta de Castilla y León.
El fuego ha comenzado poco antes de las cinco y media de la tarde, lo que ha obligado a movilizar por el momento cuatro medios aéreos; tres ELIF; tres autobombas; dos cuadrillas terrestres y dos agentes medioambientales.
"Pueden verse varios focos a lo largo de la carretera, a ambos lados", señala en su perfil en X Naturaleza Castilla y León, que mantiene el nivel 0 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR).
- Castilla y León prevé un inicio de la campaña micológica 'tardío
- Muere un varón de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo (León)
- Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo
- El aumento de las temperaturas en Portugal activa la alerta máxima de incendios en la frontera con Zamora
- Mañueco agotará la legislatura: las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo
- Arranca el juicio de la trama eólica en Castilla y León
- Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción
- Un fallecido y un herido al chocar un turismo y un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)